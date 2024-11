Milanotoday.it - Svaligiano Sephora in centro a Milano con le borse schermate

Hanno usato la vecchia tecnica della borsa schermata nel tentativo di portare via dalla nota profumeria prodotti di lusso per la cura personale. Arrestate nella giornata di giovedì 14 novembre due donne, entrambe peruviane e con precedenti, di 32 e 46 anni. L'accusa è di tentato furto in concorso.