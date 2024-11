Agi.it - Sulle strade italiane otto morti al giorno

AGI - Quasial: è il dato che emerge dal rapporto Istat sul primo semestre 2024 che indica 1.429 vittime di incidenti stradali, il 4% in più del periodo gennaio-giugno 2023. In pratica la media e' di 7,8 al. In aumento gli incidenti con lesioni a persone che sono stati 80.057 (+0,9%). I feriti sono stati 107.643 (+0,5%) e ientro il trentesimodall'incidente sono stati per l'appunto 1.429 (+4,0%).