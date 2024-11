Ilrestodelcarlino.it - Stasera al teatro Navile: una pièce su Hiroshima adattata da Nino Campisi

Oggi e domani, alle ore 21, ildelpresenta “Io, Ota, riviera di” di Jean-Paul Alègre.porta in scena il testo dell’autore francese e rinnova il sodalizio artistico ormai decennale con il drammaturgo tra i più rappresentati in Francia e nel mondo. "In questo periodo storico dell’umanità in cui la spirale bellica che insanguina il mondo procede inesorabilmente, – scrive– è più che mai necessario riflettere sui tragici eventi storici che portarono gli Stati Uniti d’America a sganciare la prima bomba atomica sulla città di, affinché l’orrore perpetrato da ’un pugno di uomini’ contro un’intera città inerme non abbia più a ripetersi".