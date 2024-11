Agrigentonotizie.it - Spettacolo senza licenza anche in un bar-pizzeria: denunciato il proprietario

Leggi su Agrigentonotizie.it

Non soltanto ristoranti. Controlli sono stati effettuati - e in un caso hanno dato esito positivo -in bar. I poliziotti della sezione Amministrativa del commissariato hanno scoperto che in un bar-del centro era stato organizzato unoalcuna. Il.