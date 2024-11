Ferraratoday.it - Spal, fine settimana ricco di sfide: tutte le partite del settore giovanile maschile

Leggi su Ferraratoday.it

Legnago, ma non solo. Anzi. Il mondo biancazzurro si appresta a vivere un altrodi grandi emozioni sportive – si spera positive – sotto vari fronti. Oltre alla prima squadra della, impegnata in trasferta in Veneto, sono in programma diverse altredel mondo