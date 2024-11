Spagnarogo residenza anziani | 10 morti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.20 E' di almeno 10il bilancio di un incendio scoppiato in unapera Villafranca del Ebro (Saragozza), nella regione spagnola di Aragona. Lo ha fatto sapere la guardia civile. Tra le persone rimaste ferite almeno una versa in gravi condizioni. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme e tmettere in salvo i residenti. Nella struttura erano ospitati 82. Le cause dell'incendio non sono ancora state accertate.