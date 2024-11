Lapresse.it - Spagna, incendio in casa di cura per anziani: almeno 10 morti

dieci persone sono morte e due sono state ricoverate in ospedale a causa di unscoppiato in unadipera Villafranca de Ebro, nei pressi di Saragozza, in. Al momento dell’nella residenza Jardines de Villafranca si trovavano 82 persone, secondo i dati del governo aragonese. Il rogo è scoppiato attorno alle 5 del mattino in una stanza della residenza. Le fiamme non si sono propagate grazie alla porta antdella stanza, ma si è diffuso rapidamente il fumo che è stato la causa della maggior parte dei decessi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Saragozza, la Guardia Civil, volontari della Protezione Civile, psicologi e assistenti sociali oltre al personale medico dei centri sanitari di Alfajarín e Fuentes de Ebro. Al momento dell’nella residenza c’erano due lavoratrici che hanno dato l’allarme e hanno soccorso subito i presenti.