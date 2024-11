Ilgiorno.it - Spaccio ed escalation di furti in casa. Due sindaci scrivono alla prefetta

nelle case edi droga sulle strade ai margini del Parco delle Groane, idi Cogliate e Misintoal prefetto di Monza per chiedere maggiori controlli da parte delle Forze dell’ordine e un tavolo sulla sicurezza dedicato all’aumento di questi fenomeni. All’inizio della scorsa settimana, il sindaco di Cogliate Andrea Basilico ha scritto una lettera al prefetto Patrizia Palmisani per segnalare il preoccupante aumento diin abitazione esul territorio. Qualche giorno dopo ha fatto lo stesso Matteo Piuri, sindaco di Misinto e anche Andrea Monti, sindaco di Lazzate riferisce di avere pronta la missiva da inviare. "Nelle ultime settimane, abbiamo assistito a un pesante aumento di episodi dipresso le abitazioni, che ha alimentato il senso di insicurezza tra i cittadini e reso urgente l’attivazione di misure preventive rafforzate" ha scritto per primo il sindaco di Cogliate, aggiungendo che si ritiene "necessario intensificare ulteriormente la vigilanza e promuovere iniziative di prevenzione che possano scoraggiare questo tipo di reati".