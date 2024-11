Sostenibilità Battistoni | Filiera carta e cartone eccellenza nel riciclo

Leggi su .com

(Adnkronos) – "Ladellae delsi distingue da anni nel panorama delper i suoi livelli diche lo hanno reso un modello in Europa. Il comparto rientra a pieno titolo in un settore strategico per ciò che concerne l’economia circolare". Così il vicepresidente della Commissione Ambiente, Territorio e .L'articolo: “nel” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.