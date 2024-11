Agi.it - Sorelline abusate, nonno e zio condannati a 16 anni. Dodici anni anche ai genitori che hanno taciuto

AGI - Il tribunale di Palermo ha condannato a 16due uomini, accusati di avere stuprato le proprie nipotine, edelle bambine - ormai ragazze - cheavuto 12(il padre) e 12e 8 mesi (la madre). La sentenza ha preso in esame una vicenda nel cui ambito, a settembre dello scorso anno, c'erano stati gli arresti die zio delle piccole e dei. Gli abusi sarebbero avvenuti in una frazione di Monreale (Palermo) e non furono mai denunciati dai, mentre la mamma avrebbe pure cercato di coprire le responsabilità dei propri padre e fratello. Gli episodi contestati avvennero dal 2011 al 2023 e furono ai dprima di una sola, poidella sorellina minore. Le vittime oggi14 e 20e da tempo vivono in una struttura protetta.