Iodonna.it - Sopra a cappotti, blazer o bomber. La stagione fredda si arricchisce di originali e coloratissimi pullover, da portare rigorosamente intorno alle spalle

Leggi su Iodonna.it

L’eleganza è nei dettagli. La riuscita di un outfit, infatti, poco ha a che fare con i capi in sé, quanto con il modo in cui si combinano tra loro. Senza dimenticare, poi, l’attitude di chi li indossa. In questatà, raffinatezza e personalità sono gli elementi chiamati a rispondere ad un quesito stilistico ancestrale: come mettere il maglione sulle sp. Maglione grigio: 5 outfit inaspettati per animarlo X Un tempo un vezzo appannaggio delle donne dell’alta società, simbolo di un immaginario Old Money ante litteram, oggi il maglioncino annodato scopre una seconda giovinezza.