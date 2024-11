Sondriotoday.it - Sondrio, l'appello dei commercianti di via Beccaria: "Qualcuno riconosce questo gatto?"

Leggi su Sondriotoday.it

Da qualche giorno si aggira in viaunbianco e nero che è stato adottato temporaneamente daidella zona che, a turno, lo accudiscono nei loro negozi, lo sfamano e gli hanno preparato una cuccia in cui dormire.Una situazione, comunque, temporanea e che non.