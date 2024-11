Davidemaggio.it - Slitta al 2025 il debutto di Belen Rodriguez su Real Time

Leggi su Davidemaggio.it

si fa attendere. Amore alla Prova – La Crisi del Settimo Anno, che segna ilsu Warner Bros. Discovery della showgirl argentina, non partirà come previsto il prossimo mercoledì 20 novembre.A pochi giorni dell’esordio, si registra il dietrofront del gruppo. Possiamo anticiparvi altresì che la nuova stagione del format, che scambia le coppie in crisi,direttamente al. Il programma didoveva raccogliere la scia in palinsesto di Matrimonio a Prima Vista (ultima puntata al 3.4% di share) andando però in onda la stessa sera de La Corrida di Amadeus e del nuovo This is Me su Canale 5 con Silvia Toffanin. Anche se finora il gruppo non ha esitato a contrapporre i pezzi forti dei canali di punta, contando su differenze di target, non ci sarà dunque nessuna sfida ‘fratricida’ tra i nuovi acquisti del gruppo Warner Bros.