Ilfattoquotidiano.it - “Simona Ventura mi ha salvato la vita. Una notte ho sperato di morire, di addormentarmi e non svegliarmi mai più”: la confessione di Giovanni Terzi

Il giornalista e scrittoresarà ospite di Nunzia De Girolamo nell’ultima puntata stagionale di “Ciao Maschio”, in onda sabato 16 novembre, in seconda serata su Rai 1. In anteprima a FqMagazine stralci dell’intervista. “Come sarebbe oggise non avesse incontrato?”, ha chiesto la conduttrice Nunzia De Girolamo a.‘’Devo dire la verità – ha confessato l’ospite – c’è stato proprio un momento della mia, poco prima di conosceredove è successa una cosa che non mi era mai capitata prima, anche perché io amo lasopra ogni cosa. Una sera, facendo i conti con tutti i miei sbagli, gli errori e le cose che ho fatto, sono andato a letto, ho chiuso gli occhi e ho desiderato die nonmai più. Avevo già due figli, quindi volevo proprio dire adesso basta, portami via’’.