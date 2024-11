Modenatoday.it - Si riqualifica un tratto di ciclabile in via Palazzi a Casinalbo

Leggi su Modenatoday.it

La Giunta comunale di Formigine ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria di undi pistaesistente in viadi Formigine.Ilciclo-pedonale, di circa 200 metri, si trova in prossimità del cimitero della frazione e fa parte.