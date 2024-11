Bergamonews.it - Sfregiata la targa che ricorda Steven, ucciso dal Covid a 31 anni: “Tornerà più bella di prima”

Cusio. Che cosa può spingere qualcuno a sfregiare lain memoria di un ragazzo morto a soli 31? Un ragazzo comeRovelli, strappato alla vita dal Coronavirus nel pieno della pandemia? Ce ne vuole di immaginazione per rispondere.“Ne avrei di parole, ma non posso dirle”, commenta affranto Alex Buzzoni, amico di, morto il 18 aprile 2020 a Lipsia, in Germania, dove era stato trasferito con uno dei primi voli straordinari partiti dall’Italia.“L’abbiamo trovata così”, la. “Tutta rovinata – spiega Alex -. Nemmeno i sassolini, nemmeno i fiorellini e la dedica della sorella c’erano più. Tutto sparito”.

Lasciata in corrispondenza dei Laghetti di Ponteranica, sopra il Monte Avaro a Cusio, lacelebrava l’amore diper il trial, una specialità del motociclismo.