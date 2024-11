Sport.quotidiano.net - SERIE A2. Vigevano, quarto ko nelle ultime 5 gare. Orzinuovi la spunta ai supplementari

Leggi su Sport.quotidiano.net

Un’impresa solo sfiorata. La Elachemtorna dacon una sconfitta all’overtime (100-98) ma con la certezza di aver fatto un altro passo avanti nel processo di crescita in campionato. I ducali sono infatti tornati dall’inferno dopo la partenza super della squadra orceana che, sia in campo aperto che a difesa schierata, ha dominato i primi tre quarti di gioco (54-37 al 20’, 75-58 al 30’) con Williams (29 punti) inarrestabile e con i ducali inconsistenti in difesa e poco incisivi in attacco. Lì però è cambiato tutto: Stefanini, sino a quel punto ai margini del match, ci è entrato di prepotenza, Mack ha iniziato a guardare il ferro oltre che i compagni e i lomellini con un perentorio 16-33 hanno riaperto i giochi e acciuffato l’overtime con una tripla del gunner bolognese a 9“ dalla sirena.