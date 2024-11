Oasport.it - Serie A basket, Pistoia accoglie la capolista Trento, Trieste-Trapani il match per diventare grandi

Ottava giornata del campionato diA di pallacanestro, con le gerarchie che si vanno piano piano a delineare. E a dare il primo assaggio sabato sera uno scontro sì di bassa classifica, ma che desta curiosità tra Scafati e Varese. Anche perché, per i lombardi, c’è un Matteo Librizzi che è chiamato alla riconferma dopo la prestazione monstre contro la Virtus Bologna: mentre si parla di possibili sostituti per Mannion, vuole ribadire che può essere lui, con la lucida follia di un ventiduenne, a poterlo sostituire.Domenica che offre portate per tutte le bocche da sfamare. La Dolomiti Energia Trentino reduce dalla miglior partenza della propria storia con sette vittorie in fila va a casa di, rimasta scottata dal ko di settimana scorsa in volata contro il Banco Sardegna Sassari. Sardi che saranno chiamati ad arginare la voglia di rivalsa della Virtus Segafredo Bologna, che ha comunque altri duedi Eurolega sul groppone, così come la EA7 Emporio Armani Milano, pronta al derby lombardo di lunedì sera a Cremona.