Ilpiacenza.it - Seggio di Gerbido, per i residenti di Roncaglia e Borghetto il bus è gratuito

Leggi su Ilpiacenza.it

Sono consultabili sul sito www.comune.piacenza.it, nella sezione in evidenza in home page dedicata alle elezioni regionali, gli orari del bus navetta attivato per agevolare inelle frazioni dinel raggiungimento dei rispettivi seggi - 102 e 103 - collocati.