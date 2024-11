Ilgiornaleditalia.it - Sci alpino: Primo slalom di Cdm a Levi, Lorenzi "Non sarò più sola"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

In pista anche la sorella della sfortunata Matilde: "Non potevo deluderla"(FINLANDIA) - Sciata in pista per le protagoniste delfemminile della stagione di Coppa del mondo sulla pista "Black" della omonima località finlandese, posta al di là del Circolo Polare Artico. Sabato