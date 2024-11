Ilfattoquotidiano.it - Santo Romano, in un video gli ultimi istanti del 19enne ucciso nella notte tra 1 e il 2 novembre a Napoli

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un gruppo di ragazzi che corre a tutta velocità verso qualcuno o qualcosa, poi, in una seconda scena, un capannello di giovani attorno a un loro coetaneo che all’improvviso cade a terra mentre un suo amico, che evidentemente comprende cosa sta accadendo, si mette le mani nei capelli disperato. Sono glidella vita ditra l’1 e il 2a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di, ripresi dalle telecamere disorveglianza presenti in piazza Raffaele Capasso. La prima scena riprende il via vai dei giovanipiazza, particolarmente frequentata nei weekend, interrotto dalla scena di un ragazzo che scatta di corsa all’improvviso, seguito poco dopo da altri giovani. La seconda scena inquadra le scale del municipio, dove si vedecircondato dai suoi amici che si accascia al suolo, colpito, come emergerà poi, da un colpo di pistola esploso da un ragazzo di 17 anni con il quale poco prima si era verificato un alterco per delle scarpe calpestate.