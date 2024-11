Europa.today.it - Sanità sul piede di guerra: il 20 novembre scioperano medici e infermieri

Leggi su Europa.today.it

Tutto confermato. Il prossimo 20scenderanno in piazza in occasione dello sciopero di 24 ore indetto dai sindacati di categoria contro la nuova manovra del governo Meloni. A ribadire il "braccia" incrociate previsto per mercoledì prossimo sono stati Pierino Di.