Salvini | Su autonomia Parlamento farà modifiche Musk? In Italia serve Starlink

Leggi su .com

(Adnkronos) – ''L'è stata riconosciuta come costituzionalmente corretta, si invita ila fare delle, cosa che verrà fatta. Bene, un altro passo in avanti''. Così Matteoad Agorà su Rai 3, commentando la sentenza della Consulta sulla cosiddetta legge Calderoli relativa all'diffrerenziata. La Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la .L'articolo: “Su? In” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.