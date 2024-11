Unlimitednews.it - Salvini “Bene Mattarella, ma alcuni giudici fanno politica”

ROMA (ITALPRESS) – “Per rendersi conto che il sistema giudiziario italiano non funziona basta essere un cittadino italiano.ha fattoa difendere la sovranità nazionale, ma non c’è bisogno che Musk ci ricordi che il sistema non funziona e che qualche giudice fa. Su 9.300 magistrati la stragrande maggioranza fail proprio mestiere rischiando la vita, mentre qualcuno porta in Tribunale la sua idea”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, ad Agorà su Rai3. “La procura di Palermo chiede sei anni di carcere per me per aver difeso i confini come dice la Costituzione, questo vuol dire fare”, ribadisce.– Foto: Agenzia Fotogramma –(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo