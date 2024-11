Anteprima24.it - Salerno, Capodanno con Giorgia: cachet alto, richiesta di sponsor privati

Tempo di lettura: 2 minutiSaràla protagonista del? Al momento manca l’ufficialità, ma potrebbe arrivare nelle prossime ore.Sono tanti gli artisti che il Comune ha sondato per l’evento del 31 dicembre, tra questi anche la nota cantante romana e conduttrice dell’edizione 2024 di X-Factor. Concerto che si svolgerà in Piazza della Libertà, esattamente come lo scorso anno quando ad esibirsi furono i Pooh. Nei prossimi giorni, dunque, il Comune lavorerà per definire gli ultimi dettagli e ufficializzare il nome.Una indiscrezione sul cui si è espresso Antonio Cammarota, Presidente della Commissione Trasparenza al Comune di: “E’ necessario attivare ogni procedura per la raccolta privata diper il concerto di, che costerà denaro pubblico per mezzo milione di euro” scrive in una nota.