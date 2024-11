Romatoday.it - Roma Volley: il gruppo c’è, ora devono arrivare le vittorie

Leggi su Romatoday.it

Dopo aver strappato il pass per gli ottavi di finale di CEV Challenge Cup vincendo per 3-0 anche la gara di ritorno in terra romena contro il Rapid Bucarest, la SMIsi rituffa nella regular season del Campionato Italiano. Domenica 17 novembre, alle ore 17, le Wolves saranno di scena.