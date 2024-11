Tg24.sky.it - Roma, incendio in una casa al Tuscolano. Tre feriti, due donne sono gravi

Le fiamme hanno avvolto un appartamento in via Pippo Tamburi, in zona Tuscolana, alla periferia di. È accaduto intorno alle 5 di questa mattina. Arrivati sul posto i Vigili del Fuoco hanno tratto in salvo tre persone che si trovavano all’interno della: duestate soccorse con l’autoscala estate immediatamente trasportate in ospedale in codice rosso; la terza è stata invece affidata alle cure dei sanitari del 118 sul posto, per poi essere trasportata in ospedale.