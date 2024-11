Ilgiorno.it - Rho, rubano un furgone poi lo lanciano nel fiume Olona

Hanno rubato, smontato e buttato nel canale scolmatore dell’unCitroën Jumper bianco. La polizia locale di Rho indaga per rintracciare gli autori. Ilera nella zona di via Ghisolfa vicino allo svincolo autostradale per la Milano-Torino. Qualcuno lo aveva rubato, asportato il motore e gettato nell’acqua insieme ad altri pezzi meccanici. Ilrisulta intestato in leasing e nessuno per il momento ha ancora presentato la denuncia di furto. Secondo la polizia locale si tratterebbe di un furto su commissione. Qualcosa di simile a quanto già avvenuto la scorsa settimana, nella stessa zona, quando venne ritrovata una Range Rover senza motore e con pezzi meccanici smontati. Ilè stato rimosso e gli agenti stanno facendo le indagini per risalire ai responsabili anche esaminando le telecamere in zona.