Riminitoday.it - Regionali, l'appello al voto di Legacoop: "Rafforzare la collaborazione tra forze sociali e istituzioni"

Leggi su Riminitoday.it

"Le elezioni del 17 e 18 novembre rappresentano un appuntamento strategico per tutta l’Emilia-Romagna. Chi governerà l’ente regionale per i prossimi 4 anni avrà il non facile compito di mantenere i livelli di qualità della vita attuali e rilanciare il territorio, dopo anni segnati da sfide di.