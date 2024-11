Padovaoggi.it - Rapina choc all'ufficio postale: i banditi fanno irruzione con un'auto ariete

Hanno colpito in pieno giorno, in un orario in cui il traffico è caotico e la gente è per strada a fare acquisti.da film oggi 15 novembre alle 12 all'di piazzale Cuoco alla Guizza. Un commando dopo aver rubato un'di piccola cilindrata l'ha portata fino al piazzale.