Ilgiornaleditalia.it - Ranieri "Il fato ha voluto che tornassi alla Roma"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

"Ho iniziato qui come giocatore e finirò qui come dirigente", dice il tecnico giallorosso- "Avevo smesso di allenare e non lo dico perché lo devo dire. Ho avuto più richieste in questi mesi e ho sempre detto di no. Solo in due casi potevo tornare ad allenare: per lao per il Cagliari. Vol