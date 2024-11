Vanityfair.it - Quello stretto legame tra flatulenze e salute che il governo australiano ha deciso di approfondire. Ma perché?

Leggi su Vanityfair.it

Lanciata una App attraverso cui raccogliere le caratteristiche delledei cittadini dai 14 anni in su. Una scelta apparentemente bizzarra ma che in realtà rientra di un programma articolato per il monitoraggio e la salvaguardia del benessere pubblico. Ecco