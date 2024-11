Torinotoday.it - Qualcuno ha rubato l'auto di Mara Favro (senza sapere che fosse scassata), ritrovata a 70 chilometri da Susa

Leggi su Torinotoday.it

, a inizio novembre 2024, hal'diche era ancora parcheggiata davanti alla sua abitazione in corso Inghilterra a. La vettura, che aveva un guasto e che proprio per questo non era stata utilizzata la notte in cui la 51enne scomparve nel nulla, lo scorso 8 marzo.