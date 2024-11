Sbircialanotizia.it - Pupi Avati a ‘Ciao Maschio’: “Sono invidioso, ma non vorrei essere Amadeus per nulla al mondo”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Il regista sarà ospite di Nunzia De Girolamo sabato 16 novembre in seconda serata su Rai 1 "Midettoperché mi sembra totalmente ingiusto che gli altri abbiano delle cose che io non ho. Soprattutto in ambito della qualità delle cose. Ionei riguardi non tanto del successo, perché se il .