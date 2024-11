Viterbotoday.it - Processo Frontini, Ciambella: “Il Comune si costituirà parte civile?”

Il prossimo 21 novembre la sindaca Chiarasarà davanti al Gup per l’udienza preliminare nell’ambito del caso Bruzziches. Come noto, la prima cittadina è stata denunciata assieme a suo marito, Fabio Cavini, per “minacce a corpo politico”. Nell'esposto del consigliere comunale.