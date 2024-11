Probabili formazioni Italia-Francia Under 21 | amichevole 2024

Leggi su Sportface.it

Ledi21, matche test prezioso in vista della marcia d’avvicinamento agli Europei del 2025. Si gioca venerdì 15 novembre allo stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli (ore 16.15, diretta RaiSport). Poi si tornerà in campo contro l’Ucraina nella giornata di martedì 19 novembre allo stadio ‘Alberto Picco’ di La Spezia (ore 18.15, diretta Rai 2). Carmine Nunziata ha convocato 27 calciatori. Tanti i big come Gnonto e Koleosho in attacco, Bove e Baldanzi a centrocampo, Ruggeri in difesa. Sono loro i senatori di uno spogliatoio che guarda già ad Euro 2025, dopo aver staccato il pass per la qualificazione al torneo continentale. Un doppio test prezioso contro due avversarie affrontate a giugno nell’ultimo Tournoi Maurice Revello. L’ora vuole mostrare tutti i segnali di crescita.