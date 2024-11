Premi INAIL artigiani 2024 | sconto del 481% ma solo in casi specifici Ecco quali

Leggioggi.it - Premi INAIL artigiani 2024: sconto del 4,81%, ma solo in casi specifici. Ecco quali

Fissato al 4,81% lopercentuale suiper il, ma non per tutti. Le aziende “sicure” possono accedere all’agevolazione, quelle cioè in regola con le norme sulla tutela della salute e sicurezza.La tutela assicurativa garantita dall’contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è obbligatoria per tutti i lavoratori autonomi, siano essi titolari di aziende artigiane, soci di società fralavoratori e familiari coadiuvanti.Al pari dei dipendenti, le prestazioni economiche e sanitarie dell’sono finanziate grazie al versamento di un appositoo assicurativo.Nell’ottica di incentivare le realtà economico-produttive a intraprendere un percorso finalizzato alla diminuzione del numero di eventi infortunistici, la Legge 27 dicembre 2006, numero 296 ha previsto all’articolo 1, commi 780 – 781 un meccanismo di riduzione delo assicurativo per quanti non hanno registrato infortuni nel biennio precedente la data della richiesta di ammissione al beneficio.