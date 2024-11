Agrigentonotizie.it - Poste italiane, un webinar sul diritto al cibo con gli esperti della Fao

Leggi su Agrigentonotizie.it

Anche in provincia di Agrigento tornano idisull’educazione digitale. Lunedì 18 novembre alle 16 è in programma un incontro dal titolo "alper una vita e un futuro migliori” nel corso del quale gliFao - l’Organizzazione delle Nazioni unite per.