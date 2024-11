Lapresse.it - Pogba-Juventus: l’addio è ufficiale: il calciatore è libero dal 30 novembre

Lae Paulcomunicano di aver concordato di comune intesa la risoluzione del contratto di prestazione sportiva, a partire dal 302024. “La società desidera augurare a Paul il meglio per il suo futuro professionale”, si legge nella nota del club bianconero. Il francese sta scontando una squalifica per doping di 18 mesi, il suo rientro in campo potrà avvenire nel marzo 2025.: “Legame con i tifosi resterà indimenticabile”“Ci sono momenti in cui le cose non vanno come vorremmo, ma una cosa è certa: il legame che ho con voi, cari tifosi, resterà indimenticabile. Mi avete dato tanto, più di quanto possa esprimere a parole, e porterò sempre con me tutto l’affetto che mi avete donato. Sarete per sempre nel mio cuore. In bocca al lupo”, ha fatto sapere il centrocampista sul proprio account Instagram.