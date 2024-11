Pil | Ue lima stime Italia +07% nel 2024 +1% nel ' 25

Liberoquotidiano.it - Pil: Ue lima stime, Italia +0,7% nel 2024, +1% nel '25

Leggi su Liberoquotidiano.it

Bruxelles, 15 nov. (Adnkronos) - La Commissione Europealedi crescita per l', rispetto alle previsioni della scorsa primavera. Per la Dg Ecfin, che quest'anno non ha pubblicato le previsioni estive, l'economia del nostro Paese crescerà dello 0,7% nel(rispetto al precedente +0,9%) e dell'1% l'anno venturo (contro +1,1%), per poi salire dell'1,2% nel 2026. Quest'anno la liquidazione dei crediti d'imposta per la ristrutturazione delle case, nota l'esecutivo Ue, pesa sull'edilizia, anche se gli inventi nelle infrastrutture riprendono, grazie al Pnrr. In virtù di una dinamica "positiva" dei salari reali, la crescita entro l'anno dei consumi delle famiglie dovrebbe compensare l'effetto frenante del trascinamento negativo dal 2023. Per i servizi della Commissione le esportazioni nette forniranno un contributo positivo alla crescita, ma soprattutto a causa di una "profonda" contrazione delle importazioni.