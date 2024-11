Fanpage.it - Perché Sainz corre con la Williams nei Test F1 di Abu Dhabi ma Hamilton non corre con la Ferrari

Insieme a Charles Leclerc a rappresentare laneidi fine stagione della Formula 1 2024 che si terranno ad Abunon ci sarà né Carlosné Lewis: lo spagnolo sarà in pista ma con lamentre l'inglese non ha il permesso da Mercedes per anticipare il suo debutto con la rossa fino alla scadenza del suo contratto.