Perché mentire ai figli (anche a fin di bene) non è mai una grande idea

Le menzogne, sia quelle dette a fin diche quelle usate per indurre i bambini a comportarsi, sono unclassico della genitorialità, ma chi ne abusa potrebbe compromettere per sempre il rapporto di fiducia con i propri. Gli esperti suggeriscono infatti di scegliere sempre la via della sincerità, spesso più complicata, ma che alla lunga risulta più vantaggiosa per la crescita dei ragazzi.