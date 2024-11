Fanpage.it - Perché la Juve paga 400mila euro al mese ad Arthur per giocare zero minuti: che cosa fa adesso

Leggi su Fanpage.it

DiMelo si sono perse completamente le tracce: a 28 anni il centrocampista brasiliano è diventato invisibile, giocandoin stagione con lantus a fronte di uno stipendio molto pesante da 5 milioni netti fino al 30 giugno 2026. Il club bianconero è stato chiaro con lui: è fuori progetto, per quello non è preso in considerazione da Thiago Motta.