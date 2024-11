Unlimitednews.it - Pelissero (Aiop) “Tariffari Lea inadeguati, il ministro ci convochi”

ROMA (ITALPRESS) – “Il nuovoo non è adeguato a produrre prestazioni di qualità e sostenibili, perciò il nostro giudizio complessivo è negativo. E non è solo una mia opinione: la pensa così l’intero sistema delle strutture di diritto privato, che erogano più del 50% delle prestazioni ambulatoriali in Italia. Poi è chiaro che qualche piccolo miglioramento c’è a fronte di retromarce anche gravissime”. Così il presidente dell’Associazione ospedalità privata () Gabriele, intervistato da “Il Sole 24 Ore” in merito aiLea varati ieri con l’Intesa Stato-Regioni. Quali sono i gap più rilevanti? “Due casi su tutti: la prima visita si attesta sui 25 euro lordi, appena 5,6 euro in più rispetto al 2012 cioè dodici anni fa. Sono cifre lorde onnicomprensive: questo significa che l’azienda, una volta pagata la struttura, il riscaldamento, la sicurezza, la qualità, il personale amministrativo e sanitario di supporto, avrà a disposizione circa 10 euro lordi per pagare la visita al medico, che al netto delle ritenute diventeranno 5 euro.