Ravennatoday.it - Parte l'atmosfera natalizia anche a Cervia: pronta la pista di ghiaccio in centro storico

Leggi su Ravennatoday.it

Non solo Ravenna, da domani saràladi pattinaggio nel cuore di. Il consueto appuntamento si rinnovaper queste feste natalizie, mentre non ci sarà ladia Milano Marittima. Laè aperta a tutti – bambini, ragazzi e adulti – per trascorrere.