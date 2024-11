Parmatoday.it - Parma, priorità a un difensore: c'è l'idea Erlic

Leggi su Parmatoday.it

La pausa per le Nazionali e il blitz del presidente Kyle Krause a Venezia, sono serviti alper fare quadrato intorno al Club. Il presidente si è intrattenuto qualche giorno in più rispetto al solito e ha affrontato tutte le tematiche. A inizio settimana erano partiti i meeting operativi per.