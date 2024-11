Today.it - Paradise, il nuovo thriller di Disney+: trailer, trama, cast e quando esce

Leggi su Today.it

Il claim - “Leggi tra le bugie” - è quasi un manifesto.annuncia, la nuova serie drama di Dan Fogelman (il creatore di This Is Us) con Sterling K. Brown come protagonista. Dalalla data di uscita, passando per il, le anticipazioni sullae la key art, ecco tutto.