Quotidiano.net - Papa, Chiesa Roma offra immobili a chi non ha casa

Leggi su Quotidiano.net

"In vista del Giubileo ho chiesto alla mia Diocesi di dare un segno tangibile di attenzione alle problematiche abitative affinché, accanto all' accoglienza rivolta a tutti i pellegrini che accorreranno, siano attivate forme di tutela nei confronti di coloro che non hanno unao che rischiano di perderla. In questa prospettiva, desidero che tutte le realtà diocesane proprietarie dino il loro contributo per arginare l'emergenza abitativa con segni di carità e di solidarietà per generare speranza nelle migliaia di persone che nella città diversano in condizione di precarietà abitativa". Lo affermaFrancesco in una lettera per il Giubileo ai Parroci, ai Religiosi e al Clero.