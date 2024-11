Panetta | frammentazione rischia di costare oltre 6% di Pil globale

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 15 nov. (askanews) – Informazione, innovazione, flessibilità e cooperazione internazionale. Sono i quattro “pilastri” su cui secondo il governatore della Banca d’Italia, Fabio, bisogna agire per contrastare i rischi disu economia e finanza globali. In caso di “scenari estremi”, lapotrebbefino ail 6% del Pil mondiale, ha avvertito nel suo intervento di apertura del seminario organizzato a Roma su questi temi dall’istituzione di Via Nazionale, nell’ambito delle iniziative del G7. E “i costi dellanon sono solo economici. In ballo ci sta molto: dai progressi sociali alla cooperazione internazionale. E la libertà – ha avvertito – la libertà di scambiare beni e servizi, di gestirefrontiera e di condividere conoscenze e idee”.