Lapresse.it - Palermo, agenti simulano arresto alla scuola materna: bimbi sotto choc

Lezionedella Polizia municipale in unadi. Durante una lezione di educazione stradale davanti a una cinquantina di bambini delladell’infanzia e dellaprimaria nel cortile del plesso Ferrara dell’istituto comprensivo Rita Borsellino, in Piazza Magione, glihanno sparato quattro colpi a salve, simulando l’di un malvivente, lanciandogli contro il cane dell’unità cinofila. Alcuni dei bambini si sono messi a piangere, impauriti davantiscena violenta, scatenando le proteste dei genitori. La dirigente scolastica Lucia Sorce si è scusata per quanto accaduto. Scuse sono arrivate anche da Angelo Colucciello, comandante della Polizia Municipale di, che però ha tenuto a precisare: “Le attività sono state preventivamente descritte e autorizzate dagli insegnanti.